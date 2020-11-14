Геннадий Новосельцев обсудил сохранение облика малых городов с Изборским клубом

Круглый стол «Сохранение облика малых городов» сегодня прошёл в Боровском районе на площадке «Этномира».

В мероприятии, организованном администрацией Боровского района, приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Карина Башкатова и представители Изборского клуба.

Геннадий Новосельцев, приветствуя гостей, отметил важность сохранения малых городов, их культуры и самобытной истории для нашего общества и государства в целом.

Он назвал малые города "артериями" России, которые сталкиваются с одними и теми же сложностями в процессе развития - это отток населения, особенно молодёжи, коммунальные проблемы, недостаток бюджетных средств. И для их решения необходимо объединить усилия власти и предпринимательства, считает спикер регионального парламента.

Боровск, Таруса, Мещовск, Спас-Деменск и другие малые города Калужской области, на территории которой имеется более 600 объектов исторического наследия, требуют пристального внимания, концептуального комплексного развития для сохранения своей уникальности и повышения уровня жизни в них.

Геннадий Новосельцев рассказал, что с 2017 года в области реализуется программа «Формирование современной городской среды». Малым городам из областного бюджета в ее рамках перечислены средства в размере более 230 миллионов рублей. Из федерального – более 500 миллионов.

Заместитель губернатора региона, руководитель Администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова, продолжая тему, выразила уверенность, что совместная работа будет полезна для всех членов клуба и поможет гостям нашего региона полюбить Калужскую область так же, как любит её местное население.

Делегация Изборского клуба открыла своё отделение и в Боровском районе, назначив его председателем Александра Елагина.

Как считает глава администрации района Николай Калиничев, который и стал инициатором открытия отделения клуба на боровской земле, этот шаг позволит не только сохранить динамичное развитие севера Калужской области, но и поможет найти для него новые возможности.