В Людиново активисты поддержали решение включить их в рабочую группу по реабилитации озера Ломпадь

Людиновские активисты поддержали идею привлечь их к работе рабочей группы по вопросу экологической реабилитации озера Ломпадь. Решение о создании такой группы было принято на прошедшей в городе встрече руководства района, регионального минприроды и ОНФ, в которой приняли участие местные жители, следящие за ходом и качеством работ на природном объекте.

- Решение о включении представителей общественности в состав рабочей группы - это правильный шаг, - считает местный житель Александр Фокин, который планирует участвовать в рабочей группе. - Уже важно, что нас услышали, раньше от нас отмахивались и мы не могли получить ответы на свои вопросы. У людиновцев к темпам и качеству проводимых работ на водохранилище их возникает много. Они переживают за очистку водоема. С помощью активистов можно доносить до жителей города ответы на эти вопросы. В городе много людей, которые хорошо знают ситуацию на Ломпади, видели, как проводились на ней работы, могут подсказать что-то полезное. У общественников накопилось много претензий к подрядной организации, ведущей работы, в особенности, к отчетам о выполненных объемах, которые выглядят сильно завышенными. Они могут указать на все эти факты, аргументированно их доказать и в дальнейшем контролировать то, что происходит на объекте.

На данный момент, участники рабочей группы ожидают протокол собрания, которое прошло в четверг, 12 ноября.

Проект экологической реабилитации озера Ломпадь в Людиново предусматривает работы на объекте в течении двух лет.

Они должны закончиться в декабре 2020 года. Объем выполненных работ подрядчиком ООО «Альянс Сервис» составляет на данный момент 78%.