В Калуге открылся новый Центр помощи беременным женщинам и мамам с детьми

В пятницу, 13 ноября, в Калуге состоялось открытие нового здания Центра помощи беременным женщинам и мамам с малолетними детьми в трудной жизненной ситуации «Материнский ковчег» Калужской епархии. Он расположен в доме №55 на улице Салтыкова-Щедрина.

В рамках проекта мамам с малолетними детьми и беременным предоставляется возможность проживания, питания, обеспечения предметами первой необходимости. Организована медицинская, психологическая, юридическая и социальная помощь.

Одновременно в «Материнском ковчеге» могут проживать до 8 женщин с детьми. Они получают помощь на безвозмездной основе, независимо от регистрации, национальности и вероисповедания. После выхода из Центра подопечных курируют специалисты «Материнского ковчега». Организовано взаимодействие со службой занятости и организациями дополнительного образования для оперативной и максимально полной социализации женщин.

- Конец XX и XXI век для семьи самый сложный из всей истории семей на Руси, - считает глава Калужской митрополии, владыка Климент. - Очень много проблем в семьях. Источником их, как я вижу, являются утрата веры, нравственных принципов, ответственности взрослых людей и чаще всего – утрата ответственности среди мужчин. Многие относятся к браку потребительски. В этом центре будет оказываться помощь женщинам, которые испытывают трудности.

- Я скажу о любви, о способности к состраданию, о желании и готовности помочь тем, кто находится в ситуации гораздо более сложной, - отметил в свою очередь губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Отрадно видеть, что сегодня люди нашли в себе силы и сделали очень важный шаг. Благодаря чистоте их сердец, усилиям Епархии и поддержке Фонда президентских грантов реализован замечательный проект – один из множества проектов поддержки людей, оказавшихся в непростой ситуации. Уверен, что он не последний.

Сейчас в Центре «Материнский ковчег» проживают стационарно 5 женщин с 4 детьми, одна из них беременная. Со дня открытия Центр смог приютить 65 мам и 68 детей. Более 2000 женщин получили помощь в Центре без проживания.