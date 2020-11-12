Надежда Бадеева вновь назначена главой администрации Перемышльского района

В четверг, 12 ноября, состоялось заседание депутатов Перемышльского районного Собрания, на котором они единогласно проголосовали за назначение Надежды Бадеевой на должность главы администрации Перемышльского района, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Надежде Бадеевой 62 года. Она родилась в деревне Брагино Перемышльского района. Окончила Костромской сельскохозяйственный институт по специальности экономист – организатор сельскохозяйственного производства.

Всю жизнь Бадеева работает в Перемышльском районе. Она была главным экономистом совхоза «Макаровский», заведующей отделом пропаганды и культурно-массовой работы, а затем – вторым секретарём райкома ВЛКСМ, позже - секретарём Перемышльского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

С 1987 года - в районной администрации на разных должностях.

С 2004 года Бадеева возглавляет администрацию Перемышльского района.