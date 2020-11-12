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Областной бюджет: в приоритете социальные обязательства и нацпроекты

Опубликовано: 12.11.2020 14:32 0 101
Областной бюджет: в приоритете социальные обязательства и нацпроекты

12 ноября в Законодательном Собрании региона на публичных слушаниях обсудили проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные цифры по этому вопросу озвучила министр финансов Валентина Авдеева.

По ее словам, доходы областного бюджета в 2021 году составят 60 млрд. 435 млн. рублей.

В структуре налоговых доходов первое место займет налог на доходы физических лиц, поступления которого ожидаются в сумме 17 млрд. 616 млн. рублей. Поступления налога на прибыль организаций в 2021 году планируются в сумме 16 млрд. 493 млн. рублей.

Средства на реализацию национальных проектов из федерального бюджета составят 4 млрд. 37 млн. рублей.

Валентина Авдеева особо подчеркнула, что в 2021-2023 годах Калужская область сохранит статус региона - донора.

Общий объем расходов областного бюджета на 2021 год прогнозируется в размере 64 млрд. 73 млн. рублей.

Региональная казна сохранит свою социальную направленность. В эту сферу будет направлено 40 млрд. 775 млн. рублей, или 64 процента от общей суммы.

При этом регион не только выполнит все принятые социальные обязательства, но и реализует мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках национальных проектов.

В целом расходы на реализацию национальных проектов в 2021 году составят 10 млрд. 369 млн. рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» составят 14 млрд. 150 млн. рублей. На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» будет направлено 10 млрд. 324 млн. рублей.

На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами предусмотрены средства свыше 1 млрд. 705 млн. рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» составят 6 млрд. 888 млн. рублей. В рамках этой суммы 150 млн. рублей будет выделено на обеспечение жильём многодетных семей.

На реализацию госпрограммы «Семья и дети Калужской области» предусмотрены средства в объеме 3 млрд. 652 млн. рублей, в том числе на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми – 2 млрд. 884 млн. рублей, обеспечение детей-сирот жильем - 156 млн. рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» запланированы в сумме 1 млрд. 555 млн. рублей.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» будут выделены средства на строительство спортивных комплексов в городах Сухиничи и Балабаново, а также на строительство крытого футбольного манежа в Калуге.

Продолжится реализация государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области», в рамках которой в 2021 году предусматриваются средства в сумме 490 млн. рублей.

По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» заложено 786 млн. рублей.

Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» запланированы в сумме 1 млрд. 466 млн. рублей.

Расходы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» запланированы в сумме 653 млн. рублей.

Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд. 777 млн. рублей.

Учитывая положительный опыт инициативного бюджетирования, на следующий год в бюджете на эту программу предусмотрены 150 млн. рублей.

Опубликовано: 12.11.2020 14:32 0 101
Тэги: законодательное собрание
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