Бешенство выявлено в Бабынинском районе Калужской области

В селе Сергиево Бабынинского района Калужской области выявлен один случай бешенства. В среду, 11 ноября, об этом сообщили в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области.
Анализ головного мозга енотовидной собаки из этого населенного пункта показал наличие у нее опасного заболевания.
В комитете отмечают, что мероприятия по ликвидации заболевания проводятся согласно разработанным правилам.
Владельцы животных обязаны:
- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных;
- доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые местной администрацией по представлению главного государственного ветеринарного инспектора района (города), в ветеринарные лечебно - профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины;
- принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям; с этой целью выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против бешенства собак;
- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.