Бешенство выявлено в Бабынинском районе Калужской области

В селе Сергиево Бабынинского района Калужской области выявлен один случай бешенства. В среду, 11 ноября, об этом сообщили в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области.

Анализ головного мозга енотовидной собаки из этого населенного пункта показал наличие у нее опасного заболевания.

В комитете отмечают, что мероприятия по ликвидации заболевания проводятся согласно разработанным правилам.

Владельцы животных обязаны: