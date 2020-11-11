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Владислав Шапша выразил соболезнования родным умершего депутата Анатолия Сотникова

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.11.2020 16:29 3 655
Владислав Шапша выразил соболезнования родным умершего депутата Анатолия Сотникова

Анатолй Сотников рядом с нашей редакцией в Калуге.

Как мы уже рассказывали, в среду, 11 ноября, в Москве после болезни скончался генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области (АИРКО), депутат Законодательного собрания региона Анатолий СОТНИКОВ.

Свои соболезнования выразил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Трудно осознавать, что с нами больше нет Анатолия Александровича Сотникова, - говорится в сообщении главы региона. - Он руководил Агентством инновационного развития Калужской области, был депутатом Законодательного собрания региона. Анатолий Александрович внес огромный вклад в инновационное развитие Калужской области, был душой и движущей силой самых прорывных проектов, в том числе стратегии развития Обнинска. А еще он был прекрасным человеком, мудрым наставником и отзывчивым товарищем. Анатолия Сотникова любили и уважали все, кто его знал. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Анатолию Сотникову было 66 лет. Он родился в городе Тахиа в Узбекистане. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности инженер-математик. Кандидат технических наук, доцент.
Будучи директором АИРКО, занимался реализацией многих инновационных проектов. Ни одно серьёзное начинание в городе, включая программу наукограда, стратегию развития Обнинска, и, наконец, создание Инновационного научно-технологического центра, не обходились без его участия.

Избирался депутатом городского Собрания Обнинска в 2011 – 2015 гг., Законодательного Собрания IV и VI созывов в 2005 – 2010 и 2015 – 2020 гг.. Был избран на новый срок в сентябре 2020 года.

Имеет государственные награды и почетные звания: «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», Медаль Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» I, II, III степени.

У Сотникова остались жена, дочка и две внучки.

По некоторым данным, Сотникова госпитализировали в октябре с коронавирусом. Однако официально причина смерти пока не называется.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.11.2020 16:29 3 655
Тэги: общество владислав шапша анатолий сотников
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