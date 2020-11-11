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Депутаты Законодательного Собрания Калужской области выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Сотникова

Опубликовано: 11.11.2020 12:30 0 500
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Сотникова

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области выражают искренние соболезнования родным и близким депутата областного парламента  Анатолия Александровича Сотникова в связи с его безвременной кончиной.

Ушел из жизни добрый и отзывчивый человек, которого все любили и уважали.

Это был настоящий профессионал своего дела. Он вложил много сил и энергии в развитие региона. 

Немало сделал и для родного Обнинска. Именно поэтому жители наукограда неоднократно доверяли ему представлять их интересы в областном парламенте.

Родился Анатолий Александрович 30 июля 1954 года в городе Тахиа – Таш Узбекской ССР. Закончил Московский инженерно-физический институт. Являлся кандидатом технических наук.

Избирался депутатом Обнинского городского Собрания в 2011 – 2015 гг., Законодательного Собрания Калужской области IV, VI и VII созывов.

В последнее время возглавлял «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».

Являлся «Почетным работником высшего профессионального образования РФ». Был награжден Медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» I, II, III степени.

Мы сохраним самую добрую память об Анатолии Александровиче.

Скорбим вместе со всеми, кто его знал.

Опубликовано: 11.11.2020 12:30 0 500
Тэги: законодательное собрание
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