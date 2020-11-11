Елена Слабова вновь назначена главой администрации Козельского района

В среду, 11 ноября, единогласным решением Районного Собрания муниципального района «Козельский район» на должность главы администрации Козельского района вновь назначена Елена СЛАБОВА.

Слабовой 49 лет. Она родилась в городе Котовске Тамбовской области.

В 2001 году окончила Витебский государственный университет им. П.М. Машерова в Беларуси по специальности «Правоведение».

Проходила службу в Управлении по Калужской области Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, работала в отделе Финансового управления Калуги, возглавляла Государственную жилищную инспекцию Калужской области, замещала должность заместителя министра – начальника управления ЖКХ и энергетики Министерства строительства и ЖКХ Калужской области. На муниципальной службе в исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления Козельского района состоит с 2010 года.

Слабова является членом Президиума консультативного Совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области. Председатель межрайонного отделения Ассоциации юристов России в Козельске, включающего Бабынинский, Перемышльский и Козельский районы, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

После губернаторских выборов Слабова руководила администрацией в должности врио.