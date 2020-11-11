Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Уважаемые жители Калужской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания Калужской области поздравляю Вас с Днем победного окончания Великого стояния на р.Угре 1480 года!

События, произошедшие тогда на калужской земле, изменили судьбу страны, привели к рождению независимого Русского государства с центром в Москве.

Безусловно, этот праздник навсегда останется в памяти потомков. Он служит сохранению великого исторического наследия нашего государства, объединению граждан, патриотическому воспитанию молодежи. В 2017 году депутаты областного парламента законодательно утвердили дату 11 ноября как региональный праздник. Мы свято чтим прошлое и верим в великое будущее нашей Родины!

От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и достижений на благо жителей России!