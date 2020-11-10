В Калужской области на месте расстрела мирных жителей найдены останки 70 человек

В Калужской области в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства уничтожения нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны мирных жителей. Во вторник, 10 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц», следственные действия проводятся на территории Барятинского района.

Следователи отмечают, что получили информацию о происходивших в январе 1942 года расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково.

Фото с места раскопок.

- Из показаний очевидцев и их родственников узнали примерные ориентиры места захоронения, - пояснили в СК. - Установить точные координаты помогла криминалистическая техника. Для этого криминалисты регионального управления СК России использовали квадрокоптер, металлоискатель, прибор подповерхностного зондирования «Георадар». На огороженном участке следователи провели раскопки и обнаружили около 70 останков со следами насильственной смерти, в том числе повреждениями, полученными в результате применения огнестрельного оружия, рублеными ранами. Среди погибших обнаружены останки детей. По обнаруженным останкам назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы. Выявленные генокоды погибших позволят при необходимости установить родственные связи с ними.

В калужском Следственном комитете отмечают, что работа проводится в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», цель которого - установление обстоятельств выявленных преступлений против мирного населения в период Великой Отечественной войны.