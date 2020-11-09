Маленькие участники конкурса «Я рисую чистоту» получили подарки за активность

Депутат регионального парламента Александр Козлов и председатель молодёжного парламента Дарья Никеева посетили центр детского творчества «Ровесник», находящийся в городе Кондрово Дзержинского района.



Воспитанники центра и другие ребята, проживающие в районе, принимали участие в конкурсе министерства строительства и ЖКХ региона «Я рисую чистоту».



Депутат Законодательного Собрания Александр Козлов похвалил участников за хорошие рисунки и активность, а также отметил большую работу, проводимую руководством и воспитателями «Ровесника». Он пожелал ребятам и сотрудникам центра здоровья и дальнейших творческих успехов.



Затем гости вручили детишкам грамоты и сладкие подарки.

Опубликовано: 09.11.2020 18:17 216