$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Библиотеке имени Н.Островского нужен принтер Брайля

Опубликовано: 09.11.2020 16:54 0 196
Библиотеке имени Н.Островского нужен принтер Брайля

9 ноября председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев встретился с директором областной библиотеки для слепых имени Н. Островского Марией Коноваловой.

Она рассказала о деятельности библиотеки, достижениях, а также о первоочередных потребностях.

На сегодняшний день услугами библиотеки пользуются 5000 читателей-инвалидов.

Кроме того, учреждение помогает 14 коррекционным школам.

Мария Коновалова подчеркнула, что библиотека развивается не без помощи регионального правительства. В то время как в целом по стране было закрыто 30 таких библиотек, калужская пользовалась неизменной поддержкой.

За годы работы издано более 500 методических пособий для работы с инвалидами и столько же наименований книг. Многое делается и для ветеранов войны и соцучреждений.

В этом году библиотека отпразднует 65-летие.

Чтобы учреждение не стояло на месте и развивалось - нужны ресурсы. В этой связи Мария Коновалова попросила Геннадия Новосельцева помочь с приобретением принтера Брайля.

- Библиотека готовит много краеведческих материалов, материалов о храмах, монастырях, иконах, о ветеранах и героях войны. Это востребовано людьми. И для этого нужны ресурсы, - сказала она.

Геннадий Новосельцев пообещал помочь в решении этого вопроса. Кроме того, он выразил намерение лично посетить библиотеку.

Опубликовано: 09.11.2020 16:54 0 196
Тэги: законодательное собрание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Программа Work and Travel USA для работы в США
Лучшие фильмы в жанре хоррор: подборка Joy-Pup
Помощь юристов в Краснодаре

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru