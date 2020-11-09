Библиотеке имени Н.Островского нужен принтер Брайля

9 ноября председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев встретился с директором областной библиотеки для слепых имени Н. Островского Марией Коноваловой.

Она рассказала о деятельности библиотеки, достижениях, а также о первоочередных потребностях.

На сегодняшний день услугами библиотеки пользуются 5000 читателей-инвалидов.

Кроме того, учреждение помогает 14 коррекционным школам.

Мария Коновалова подчеркнула, что библиотека развивается не без помощи регионального правительства. В то время как в целом по стране было закрыто 30 таких библиотек, калужская пользовалась неизменной поддержкой.

За годы работы издано более 500 методических пособий для работы с инвалидами и столько же наименований книг. Многое делается и для ветеранов войны и соцучреждений.

В этом году библиотека отпразднует 65-летие.

Чтобы учреждение не стояло на месте и развивалось - нужны ресурсы. В этой связи Мария Коновалова попросила Геннадия Новосельцева помочь с приобретением принтера Брайля.

- Библиотека готовит много краеведческих материалов, материалов о храмах, монастырях, иконах, о ветеранах и героях войны. Это востребовано людьми. И для этого нужны ресурсы, - сказала она.

Геннадий Новосельцев пообещал помочь в решении этого вопроса. Кроме того, он выразил намерение лично посетить библиотеку.