В Малоярославце нашли 80-летнего пенсионера

Активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 7 ноября, начали поиски 80-летнего Бориса Помазана. Пенсионер пропал в районе Малоярославецкого рынка. У пожилого мужчины потеря памяти, и он не ориентируется в пространстве.

- Временами в таком состоянии пожилой человек может вести и чувствовать себя как маленький беззащитный ребёнок. Нельзя оставить деда на улице в ночь, температура воздуха уже критична.

У нас уже есть плачевный опыт холодных поисков, давайте вместе не допустим повторения, - говорилось в сообщении поисково-спасательного отряда.

Ночью пенсионер был найден сотрудниками полиции около монастыря, доставлен в отдел и передан заботливой семье.