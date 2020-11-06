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Областные депутаты рассмотрят проект бюджета и вопросы лекарственного обеспечения

Опубликовано: 06.11.2020 15:17 0 208
Областные депутаты рассмотрят проект бюджета и вопросы лекарственного обеспечения

Совет Законодательного Собрания области сформировал проект повестки ближайшего заседания сессии. Его провел председатель парламента Геннадий Новосельцев.

Ключевым вопросом стал проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Общий объем доходов областного бюджета на следующий год планируется в сумме 60 млрд 435 млн рублей. Общий объем расходов составит 64 млрд 72 млн рублей.

 Кроме того, на заседании рассмотрят законопроект, подготовленный с целью приведения Устава области в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ. В частности будут скорректированы положения, касающиеся органов местного самоуправления.  Уточняются также требования к кандидатам на должность губернатора Калужской области в части запрета для них иметь гражданство и вид на жительство в иностранных государствах, а также открывать и иметь счета в иностранных банках.

 Ряд изменений планируется внести в региональное законодательство о выборах. К примеру, в нем появится норма, согласно которой голосование на региональных и муниципальных выборах может быть отложено решением ЦИК Российской Федерации при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Это связано с пандемией коронавируса.

 Речь на сессии пойдет и о запрете продажи никотиносодержащих веществ несовершеннолетним. Напомним, что в Калужской области по инициативе молодежного парламента уже установлен такой запрет на продажу вейпов, а также полный запрет на продажу снюсов - жевательных смесей, содержащих никотин и его производные. При этом 31 июля 2020 года вступил в силу федеральный закон в этой сфере. Регион некогда опередил федеральное законодательство, но теперь данный состав правонарушений перешёл в КОАП, поэтому необходимости в регулировании этих вопросов законами субъекта больше нет.

 Кроме того, на заседании планируется обсудить вопросы лекарственного обеспечения больных СOVID-19 и борьбы с этой инфекцией в целом, а также вопросы прохождения  отопительного периода.  Всего в проекте повестки почти два с половиной десятка вопросов.  На следующей неделе все законопроекты будут рассматривать комитеты парламента. Заседание сессии запланировано на 19 ноября.

Опубликовано: 06.11.2020 15:17 0 208
Тэги: законодательное собрание
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