Борьба с коронавирусом: депутаты и волонтеры помогают врачам и больным людям

Вопросы активизации волонтерской деятельности в свете борьбы с распространением COVID-19 обсудили в Законодательном Собрании региона.

Совещание провел заместитель председателя парламента Александр Ефремов.

Открывая обсуждение, он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом тревожная. Весной для помощи пожилым и маломобильным людям партия «Единая Россия» активно привлекала волонтеров, депутатов и предпринимателей.

- Эта помощь оказалась востребованной, и многим мы помогли преодолеть трудности. Но надо чётко понимать, какая конкретная помощь от нас требуется сейчас, - подчеркнул Александр Ефремов.

По его словам, 5 млрд рублей Президентом РФ Владимиром Путиным выделено на обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто лечится амбулаторно на дому.

- Нужно понять, поступили ли деньги в регион, какова ситуация с доставкой лекарств, - сказал он.

Заместитель министра здравоохранения Илья Соваков пояснил, что регион на эти цели получит из федерального бюджета 37,7 млн рублей. Препараты будут распространяться через поликлиники. И на этом этапе, чтобы снять нагрузку с медперсонала, будет крайне востребована помощь волонтеров.

От руководителей медучреждений региона поступили также предложения о выделении дополнительного финансирования сфере здравоохранения из бюджета следующего года.

Речь шла и об обеспечении горячим питанием медработников, работающих с зараженными коронавирусом пациентами в «красной зоне». Депутат Елена Алешина, которая возглавляет областную инфекционную больницу, рассказала, что сейчас, как правило, это делается за счет средств медучреждений и спонсоров, и потребность в такой помощи есть.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул, что деньги на питание заложит в бюджете министерство «но нужно поставить и вопрос о том, чтобы привлечь к этому как можно больше предпринимателей», - отметил он, добавив, что так питание медперсонала в стационарах будет более разнообразным и достаточным.

Александр Ефремов напомнил, что губернатор региона Владислав Шапша выделил правительственный транспорт для подвоза медработников. В парламенте такую работу по собственной инициативе проводит депутат Дмитрий Афанасьев. По словам Александра Ефремова, нужно её систематизировать и организовать также в тех муниципалитетах, где это необходимо.

Дмитрий Афанасьев, например, только за сегодняшний день подвез врача на 20 вызовов.

- Главное, чтобы волонтеры пользовались при этом средствами индивидуальной защиты, которыми штаб готов обеспечить всех желающих, - подчеркнул он.

По итогам совещания будет разработан комплексный план действий по работе волонтеров по всем обозначенным направлениям.