В Калуге скончался известный архитектор Александр Днепровский

В четверг, 5 ноября, в Калуге на 94 году жизни скончался известный архитектор, историк, краевед, член Союза архитекторов, Почетный архитектор России, действительный член Русского географического общества Александр ДНЕПРОВСКИЙ. Об этом сообщает городская Дума.

- Под его руководством были отреставрированы калужские усадьбы, монастырь Оптина Пустынь, Гостиный двор и Присутственные места, - отмечают в гордуме. - С 1951 года им написано около 700 трудов: статей, очерков и книг. Светлая память об Александре Сергеевиче будет вечно жить в наших сердцах.

Александр Днепровский родился в Калуге 17 апреля 1927 года. Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Архитектор является автором книг «Деревянная Калуга», «Зодчество Калужского края с древности до наших дней», «Циолковский и Калужский край».

О месте и времени прощания с Александром Днепровским пока не сообщается.