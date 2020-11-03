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Геннадий Новосельцев: «Мы готовы к диалогу со всеми конструктивными общественными объединениями»

Опубликовано: 03.11.2020 12:13 0 280
Геннадий Новосельцев: «Мы готовы к диалогу со всеми конструктивными общественными объединениями»

Накануне Дня народного единства в Законодательном Собрании региона за круглым столом собрались представители национальных диаспор, общественных организаций, православной церкви, депутаты.

Мероприятие из-за пандемии прошло в режиме видеоконференцсвязи.  

- Мы рады всем, кто к нам приезжает, при условии соблюдения наших законов и нравственных норм поведения, - открыл встречу Председатель парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, отметив, что в Калужской области традиционно сохраняется межнациональный мир и спокойствие. - И среди депутатов есть представители самых разных национальностей. В их числе осетины, армяне, дагестанцы, русские, украинцы, белорусы. Это не мешает, а помогает нам отстаивать интересы избирателей. И мы готовы к диалогу со всеми конструктивными общественными объединениями.

 С Днем народного единства участников встречи поздравила заместитель главы региона - руководитель администрации губернатора Карина БАШКАТОВА:

- Этот праздник вошел в общероссийский календарь, что является свидетельством искреннего стремления граждан сохранять мир и добрососедство, складывавшихся в нашем государстве на протяжении столетий.

На встрече обсудили влияние Интернета и социальных сетей на формирование мировоззрения подрастающего поколения. Здесь особенно важно показать нетерпимость общества к проявлениям ксенофобии, национальной и конфессиональной вражды. Говорили о том, что межнациональное и межрелигиозное взаимодействие надо выстраивать на общечеловеческих моральных принципах. Самое главное - сохранение в Калужской области мира и единства. Прозвучало предложение создать в регионе Дом дружбы народов. Геннадий Новосельцев попросил министерство внутренней политики региона рассмотреть этот вопрос. По его словам, подходящее здание в Калуге есть, но его надо привести в порядок.

При этом Геннадий Новосельцев подчеркнул, что Законодательное Собрание остается одной из площадок, где представители разных диаспор могут собираться, обмениваться мнениями и обсуждать актуальные вопросы.

Опубликовано: 03.11.2020 12:13 0 280
Тэги: законодательное собрание
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