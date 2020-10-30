Депутат Законодательного Собрания лично доставил врача к больным

Автоволонтером поработал депутат Законодательного Собрания Калужской области председатель регионального Исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Дмитрий Афанасьев.

В течении нескольких часов на своем автомобиле он отвозил врача к пациентам больницы №4.

По словам Дмитрия Афанасьева, благодаря этому удалось снизить время прихода врача к больному. Он отметил, что полученный опыт будет также использован в рекомендациях автоволонтерам, которые обращаются в ОНФ с готовностью помощь доставлять врачей к больным.