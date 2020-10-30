Устав Калужской области приведут в соответствие с новыми нормами Конституции РФ

Заседание рабочей группы, которая займется этими вопросами, 30 октября провел председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев.

В её состав вошли представители всех фракций и комитетов парламента.



Напомним, что в июле этого года вступили в силу поправки в Конституцию Российской Федерации. В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в региональное законодательство.



Председатель комитета по законодательству Алексей Слабов рассказал, что в частности предлагается детализировать в Уставе перечень вопросов, находящихся в совместном ведении региона и Российской Федерации. Это вопросы сельского хозяйства, молодежной политики, обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, защиты института брака, создания условий для достойного воспитания детей в семье.



Будут скорректированы положения, касающиеся органов местного самоуправления, в части вхождения их в единую систему публичной власти.



Уточняются требования к кандидатам на должность губернатора Калужской области в части запрета для них иметь гражданство и вид на жительство в иностранных государствах, а также открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.



Кроме того, в Устав вводится новый термин «сенатор Российской Федерации» взамен понятия член Совета Федерации.



Исключается процедура согласования региональными парламентариями кандидатуры на должность прокурора Калужской области.



Подводя итоги, председатель парламента Геннадий Новосельцев подчеркнул, что «это, по сути, только начало работы по изменению регионального законодательства».



- Пока поправки носят рамочный характер. В первую очередь, они касаются встраивания муниципальной власти в единую систему публичной власти. При этом уже в декабре в Государственной Думе могут быть приняты федеральные законы, которые потребуют дальнейшего совершенствования регионального правового поля, поэтому рабочая группа будет постоянно действующей, - сказал он.