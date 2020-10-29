Фонд развития поселений четырёх районов создан по инициативе Михаила Дмитрикова

Депутат Законодательного Собрания области Михаил Дмитриков принял участие в заседании «Фонда развития поселений Дзержинского, Медынского, Износковского, Боровского районов». Он является Председателем данной благотворительной организации.

Участники встречи обсудили вопросы, поступившие от глав поселений, депутатов сельских Дум и жителей, и приняли решение распределить часть внебюджетных денежных средств, накопленных Фондом.

В частности, планируется приобретение компьютера для домашнего обучения ребенка-инвалида в Медынском районе, одежды для участников танцевального коллектива и спортинвентаря для футбольной команды из Товарково. Часть средств по просьбе жителя Износковского района пойдёт на приобретение двух уличных фонарей. Другая часть – на оказание финансовой помощи в пошиве галстуков для школы №1 в Товарково. Купят термосы для горячего питания учеников начальной школы сельского поселения «Село Никольское» Дзержинского района и матрацы для детского садика в том же поселении.

Участники фонда собираются оказать финансовую помощь в озеленении Сквера Памяти в селах Никольское и Угорское Дзержинского района. Также, они помогут в приобретении газового котла для жителя сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района и выделят средства на восстановление сгоревшего частного дома для семьи из поселка Мятлево Износковского района.

Кроме этого, будут куплены подарки для детей одного и калужских детских домов.

По итогам заседания, заместитель главы поселения «Село Никольское» Вера Жигулина выразила благодарность директору Фонда Павлу Мелихову и вручила благодарственное письмо депутату областного парламента – председателю Фонда Михаилу Дмитрикову за оказанную помощь в благоустройстве территории населённого пункта.

А в селе Кривское Боровского района при участии Михаила Дмитрикова продолжается возведение Храма в честь Иверской иконы Божьей Матери.

В адрес депутата поступила просьба о помощи в приобретении цемента, необходимого для строительства.

Через несколько дней около 3 тонн цемента были доставлены в село, за что священнослужители поблагодарили депутата.