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В калужской кофейне вдвое снизят цену на кофе

Опубликовано: 28.10.2020 10:23 0 1270
В калужской кофейне вдвое снизят цену на кофе

Tele2 запустила еще одно предложение программы лояльности «Больше». В популярном заведении 1554 клиентам оператора за полцены приготовят ароматный напиток по лучшим рецептам.

Оператор открывает для абонентов новые возможности приятного досуга. Осенью партнером компании стала сеть известных кофеен, которая специализируется на приготовлении качественного и доступного кофе, а также предлагает посетителям вкусные блюда на завтрак, ланч и т.д.

Теперь в приложении оператора или на сайте оператора жители могут активировать промокоды на кофе со скидкой 50% в новом заведении сети – оно расположено улице Суворова. На выбор доступны напитки любого объема по классическим рецептам: капучино, американо, флэт уайт, латте, эспрессо, фильтр кофе, пуровер, аэропресс.

Опубликовано: 28.10.2020 10:23 0 1270
Тэги: Новости компаний
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