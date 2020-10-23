В Калуге захоронили останки летчика Владимира Рыжова

Утром в пятницу, 23 октября, на Мемориальном воинском кладбище в Калуге было многолюдно. В этот день там прошла торжественная церемонии захоронения останков летчика, младшего лейтенанта Владимира Петровича Рыжова.

Летчик родился в 1922 году в калужской деревне Лапино. Во время Великой Отечественной войны летал на истребителе Ла-5 937-го истребительного авиаполка 2-й истребительной авиадивизии 1-ой Воздушной Армии Западного фронта.

Летчик пропал без вести 13 июля 1943 года в Ульяновском районе Калужской области.

Его останки обнаружили 18 августа 2020 года поисковики из отряда «Память» города Стрежевой Томской области.

Во время экспедиции был поднят истребитель «Ла-5». Поисковики обнаружили не только фрагменты разрушенного самолета, но и останки летчика со снаряжением, личными вещами, документами. Чуть позже нашлись и родственники погибшего солдата.

- Наши коллеги из Калуги помогли нам с установлением родственников, прислали нам данные, - рассказывал ранее командир поискового отряда «Память» Марат САНАЕВ. - Я разговаривал с племянниками найденного лётчика, они благодарили наш отряд.