Калужане более 1,5 миллионов раз оплатили проезд с помощью транспортного эквайринга Сбербанка

С начала года жители Калуги более полутора миллионов раз оплатили проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка.

Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк:

«В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, хотелось бы поздравить всех работников этой сферы с профессиональным праздником. Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает на 500-та транспортных средств и помогает Калужанам с комфортом перемещаться на общественном транспорте».

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2019 году было запущено различные акционное предложение совместно с платежной системой Visa. С 1 ноября 2020 года планируется проведение новой акций, по условиям которой, оплачивая проезд бесконтактной банковской картой Visa или мобильным устройством с технологией NFC, пассажиры получат скидку в 2 рубля. В акции могут принять участие держатели карт Visa, выпущенных ПАО Сбербанк, а также клиенты других банков. Скидка будет действовать даже при использовании одной карты на одном терминале несколько раз подряд, если оплачивается проезд сразу нескольких человек.