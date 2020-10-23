В Калужской области готовят новые правила охоты

По приказу Минприроды России новые требования для охотников вступят в силу с начала 2021 года, сообщает в пятницу, 23 октября, пресс-служба правительства Калужской области.

- Особое внимание будет уделено безопасности людей, - подчеркивают в правительстве. - Например, при проведении коллективной охоты станет обязательным применение специальной одежды повышенной видимости.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии просит калужан до 10 ноября направить свои предложения, которые будут учтены при подготовке соответствующего постановления губернатора области. На основании этого документа будут определены виды разрешенной охоты и условия её проведения.

Действующие правила и новая редакция размещены на официальном сайте министерства.