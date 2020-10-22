Первым заместителем городского головы Калуги назначен Александр СЕРЯКОВ. Соответствующее распоряжение 21 октября подписал врио городского головы Дмитрий Денисов.

В Калугу 37-летний Александр Серяков перешёл из Ферзиковского района, где с 2013 года занимал должность заместителя главы администрации.

Родился чиновник в посёлке Бетлица Куйбышевского района. Закончил Северо-Западную академию государственной службы и является действительным муниципальным советником 3-его класса (классный чин муниципальной службы присвоен в 2010 году).

Также в послужном списке нынешнего первого зама, помимо специалиста по персоналу и помощника Главы администрации Куйбышевского района, указаны должности заместителя Главы администрации Куйбышевского района (2010 г.) и руководителя филиала ГУ Центр «Комплексный территориальный кадастр Калужской области» (2008 г.).

Александру Серякову 37 лет. Он родился в посёлке Бетлица Куйбышевского района Калужской области.

Женат. Воспитывает сына и дочь.

Напомним, 20 октября депутаты городской думы Калуги скорректировали структуру городской управы. В результате, вместо должности заместителя городского головы-начальника управления делами появилась должность первого заместителя городского головы, которую в данный момент и занимает Александр Серяков.