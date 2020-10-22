5 основных плюсов при совершении перелета частным самолетом

Ни для кого не секрет, что авиаперелеты на сегодняшний день - один из самых безопасных, быстрых и комфортных способов путешествия, особенно на значительные расстояния. Авиакомпании предлагают сделать перелет не только обычной доставкой пассажира из пункта А в пункт В, но и наполнить путешествие незабываемыми эмоциями, используя частный самолет. Итак, рассмотрим в данной статье наиболее ощутимые преимущества полетов на частном самолете.

1. Значительная экономия личного времени и сил.

Всем известно пронизывающее чувство безысходности при взгляде на табло с отложенным рейсом, отстраненные лица работников аэропорта при обращении к ним с важной для пассажира просьбой, нервозность при длительном ожидании в пробках, невероятных очередях непосредственно при посадке и таможенном контроле.

Как раз эта проблема легко разрешима при выборе путешествия частным самолетом. Вам нет необходимости добираться до определенного аэропорта, вы можете сами выбрать пункт вылета и прибытия. С проблемой пересадок, обмена билетов и поиска багажа вы также не столкнетесь.

2. Возможность использовать время на борту самолета по своему усмотрению.

Ориентация на пассажира также немаловажная деталь для человека, который действительно ценит свое время. Хотите устроить вечеринку с друзьями по поводу Вашего повышения? Персонал с радостью поможет вам с организаций праздника. Желаете провести время с семьей, наблюдая невероятно живописные виды из иллюминатора? Вам помогут подобрать музыкальное сопровождение, идеальное для этого случая, отрегулируют световое оформление и температуру в салоне. Настроились на работу? ,Никаких раздражающих факторов и отвлекающих элементов. Шумоизоляция и система регулировки давления позволят вам настроиться на рабочую атмосферу. В плане интернет -связи также не возникнет проблем - гаджетами можно пользоваться в любое время даже на высоте 12 км!

3. Ваш питомец путешествует рядом с Вами.

До сих пор перелет четвероногого является для хозяина довольно затратным и проблемным мероприятием. А невозможность контроля состояния питомца и условий его содержания добавляют негативных эмоций. Естественно, количество документов, необходимых для предоставления служащим аэропорта, увеличится. Именно поэтому так актуален перелет частным самолетом при необходимости взять его с собой.

4. Выбор размеров и интерьера самолета зависит только от Ваших пожеланий

При заказе рейса персонал подробно обсудит с вами основные детали полета: каких размеров необходим самолет, внутреннее убранство какого стиля вы предпочитаете, на какое количество пассажиров необходимо рассчитать салон, обслуживающий персонал, меню. Лично каждому клиенту выделен персональный менеджер, с ним можно связаться 24 часа в сутки, обсудить цели и задачи путешествия, а также внести коррективы в самые кратчайшие сроки. К слову, кухня будет также подобрана под ваш вкус: японская, европейская, русская. Если вы предпочитаете кофе определенной марки, сможете сполна насладиться им на борту самолета. Возможен заказ самолета с наличием второго салона: в первом ваши гости могут могут петь караоке в полный голос, во втором же будет царить абсолютная тишина. Советы, с помощью которых легко подобрать себе оптимальный вариант.

Ознакомиться с актуальными вариантами можно на сайте частного авиационного чартерного сервиса ACS. В общем плане путешествие можно разложить на 3 составляющих: подбор компании с возможностью предоставления авиаперелета частным рейсом, предварительная подготовка (обсуждение аэропорта для вылета и посадки, интерьер и размер самолета, согласование стоимости, предоставление необходимой документации заранее), непосредственно полет. Таким образом, ваш перелет будет наиболее комфортным и спокойным без отрыва от обычных пристрастий.

5. Для ценителей путешествий в личных целях и рабочих командировок.

Учитывая возможности частного самолета и интересы пассажира, не составит труда позавтракать одном городе Европы, встретиться на деловом обеде с компаньоном в другом и поужинать в отличном ресторане недалеко от Вашего дома. Образно говоря, только от вас зависит, насколько прямым будет рейс и где совершаются посадки. Немаловажным является и тот факт, что вы вольны добраться в те территориальные пункты, куда пассажиры добраться не смогут.

Нельзя не отметить и высокий уровень профессионализма персонала, и техническое оснащение летного судна по последнему слову механики, и экономию времени, проведенном в полете, за счет отсутствия рутинных нюансов перед полетом. Цените свое время-летайте с комфортом!