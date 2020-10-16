Первое заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области прошло в формате телеконференции

Первое заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области состоялось 16 октября.
Открыл заседание председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Он приветствовал участников Совета, поздравил их с избранием и выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация со временем позволит проводить личные встречи, выезды на места, консультации с экспертами и другие рабочие мероприятия.
- Консультативный совет – важная площадка, которая позволяет главам муниципальных образований общаться и сверять позиции, - отметил Геннадий Новосельцев.
Присутствующие единогласно избрали заместителем председателя Совета Геннадия Артемьева, главу городского самоуправления города Обнинска, а секретарем Совета – Аллу Шишову, главу Думиничского района.
Для решения оперативных вопросов создан Президиум Консультативного совета. Раз в год его состав будет обновляться. В стартовый состав Президиума вошли:
Затем Геннадий Новосельцев сделал краткое сообщение об итогах выборов депутатов Законодательного собрания и депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области.
Председатель отметил также высокий запрос граждан на открытость власти и общение в социальных сетях, пример которого показывает губернатор Владислав Шапша. Есть аккаунты в соцсетях и у всех депутатов фракции «Единой России» областного парламента.
- Эту работу ни в коем случае нельзя прекращать, - сказал Геннадий Новосельцев. - Этот сегмент очень активно развивается и формирует общественно-политическую повестку. Если нас в этом поле нет, значит, нас не будет больше и в органах представительной и законодательной власти. Социальные сети – это еще и инструмент обратной связи, который позволяет понимать, куда движется общественное мнение.
В заключение Геннадий Новосельцев предложил участникам Консультационного совета в течение месяца представить в Законодательное Собрание свои предложения для формирования плана работы Совета до 2021 года. Для оперативного обмена информацией участники Совета создадут чат в Вотсапе.