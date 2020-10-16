Первое заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области прошло в формате телеконференции

Первое заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области состоялось 16 октября.

Открыл заседание председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Он приветствовал участников Совета, поздравил их с избранием и выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация со временем позволит проводить личные встречи, выезды на места, консультации с экспертами и другие рабочие мероприятия.

- Консультативный совет – важная площадка, которая позволяет главам муниципальных образований общаться и сверять позиции, - отметил Геннадий Новосельцев.

Присутствующие единогласно избрали заместителем председателя Совета Геннадия Артемьева, главу городского самоуправления города Обнинска, а секретарем Совета – Аллу Шишову, главу Думиничского района.

Для решения оперативных вопросов создан Президиум Консультативного совета. Раз в год его состав будет обновляться. В стартовый состав Президиума вошли:

Геннадий Артемьев, глава городского самоуправления МО «Город Обнинск»,

Юрий Моисеев, глава городского самоуправления МО «Город Калуга»,

Любовь Гончарова, глава МР «Город Людиново и Людиновский район»,

Айса Додов, глава МР «Жуковский район»,

Любовь Ефремкина, глава МР «Хвастовичский район»,

Марина Карама, глава МР «Мосальский район»,

Михаил Брук, глава МР «Малоярославецкий район».

Затем Геннадий Новосельцев сделал краткое сообщение об итогах выборов депутатов Законодательного собрания и депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области.

Председатель отметил также высокий запрос граждан на открытость власти и общение в социальных сетях, пример которого показывает губернатор Владислав Шапша. Есть аккаунты в соцсетях и у всех депутатов фракции «Единой России» областного парламента.

- Эту работу ни в коем случае нельзя прекращать, - сказал Геннадий Новосельцев. - Этот сегмент очень активно развивается и формирует общественно-политическую повестку. Если нас в этом поле нет, значит, нас не будет больше и в органах представительной и законодательной власти. Социальные сети – это еще и инструмент обратной связи, который позволяет понимать, куда движется общественное мнение.

В заключение Геннадий Новосельцев предложил участникам Консультационного совета в течение месяца представить в Законодательное Собрание свои предложения для формирования плана работы Совета до 2021 года. Для оперативного обмена информацией участники Совета создадут чат в Вотсапе.