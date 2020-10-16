Правительство утвердило график выходных дней на 2021 год

Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Текст документа в пятницу, 16 октября, опубликовали на сайте правительства.
В начале года будут десятидневные каникулы, а 31 декабря в следующем году также станет нерабочим.
В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.
Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов:
Напомним, нынешней зимой Калуга станет новогодней столицей России. Поэтому десятидневные каникулы в январе будут как раз кстати. Расписание праздничных мероприятий пока не опубликовано.
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