Выплаты молодым педагогам освободили от налогов

Депутаты проголосовали за поправки в действующий закон о выплатах молодым специалистам – педагогическим работникам. Недавно вступили в силу нормы Налогового кодекса, которые освобождают от налога на доходы физических лиц меры соцподдержки. К ним можно отнести и выплаты молодым педагогам. Региональное законодательство приведено в соответствие с кодексом.

- Разовые ежегодные выплаты молодым педагогам составляют у нас неплохую сумму, - прокомментировал поправки председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. – Для учителей, работающих в сельских школах, выплата за первый год после окончания учебного заведения составляет 30 тысяч рублей, за второй – 40 тысяч, за третий – 50 тысяч. В городе – 20, 30 и 40 тысяч соответственно. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с начала прошлого года, поэтому налог на доходы с этих выплат в размере 13% будет возвращен получателям.

Еще один важный вопрос касался увеличения прожиточного минимума пенсионера в Калужской области в 2021 году. Поправку в соответствующий закон внес губернатор Владислав Шапша, депутаты Законодательного Собрания ее поддержали.

В прошлом году эта сумма составляла 9303 рубля, в следующем году она составит 10002 рубля. Таким образом, увеличение составит почти 700 рублей.Это больше, чем величина инфляции.

- От прожиточного минимума пенсионера зависит сумма социальных доплат к пенсии, - пояснил журналистам Геннадий Новосольцев.

Во время заседания сессии Законодательного собрания депутаты выбрали заместителя Председателя областного парламента. Им стал Александр Ефремов, депутат от фракции Единая Россия, председатель счетной комиссии Законодательного собрания. Александр Ефремов родился в 1979 году в селе Детчино Малоярославецкого района Калужской области. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Работал генеральным директором АО «Воробьево», директором по инвестиционным проектам ООО ИГ «Велес Капитал». Избирался депутатом сельского поселения «Деревня Воробьево» в 2005 и 2010 году, депутатом Законодательного Собрания – в 2015 году.