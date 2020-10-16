$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Выплаты молодым педагогам освободили от налогов

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 16.10.2020 08:48 0 220
Выплаты молодым педагогам освободили от налогов

Депутаты проголосовали за поправки в действующий закон о выплатах молодым специалистам – педагогическим работникам. Недавно вступили в силу нормы Налогового кодекса, которые освобождают от налога на доходы физических лиц меры соцподдержки. К ним можно отнести и выплаты молодым педагогам. Региональное законодательство приведено в соответствие с кодексом.

- Разовые ежегодные выплаты молодым педагогам составляют у нас неплохую сумму, - прокомментировал поправки председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. – Для учителей, работающих в сельских школах, выплата за первый год после окончания учебного заведения составляет 30 тысяч рублей, за второй – 40 тысяч, за третий – 50 тысяч. В городе – 20, 30 и 40 тысяч соответственно. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с начала прошлого года, поэтому налог на доходы с этих выплат в размере 13% будет возвращен получателям.

Еще один важный вопрос касался увеличения прожиточного минимума пенсионера в Калужской области в 2021 году. Поправку в соответствующий закон внес губернатор Владислав Шапша, депутаты Законодательного Собрания ее поддержали.

В прошлом году эта сумма составляла 9303 рубля, в следующем году она составит 10002 рубля. Таким образом, увеличение составит почти 700 рублей.Это больше, чем величина инфляции.

- От прожиточного минимума пенсионера зависит сумма социальных доплат к пенсии, - пояснил журналистам Геннадий Новосольцев.

Во время заседания сессии Законодательного собрания депутаты выбрали заместителя Председателя областного парламента. Им стал Александр Ефремов, депутат от фракции Единая Россия, председатель счетной комиссии Законодательного собрания. Александр Ефремов родился в 1979 году в селе Детчино Малоярославецкого района Калужской области. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Работал генеральным директором АО «Воробьево», директором по инвестиционным проектам ООО ИГ «Велес Капитал». Избирался депутатом сельского поселения «Деревня Воробьево» в 2005 и 2010 году, депутатом Законодательного Собрания – в 2015 году.

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 16.10.2020 08:48 0 220
Тэги: законодательное собрание образование
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
На что обратить внимание при выборе постельного белья?
Источники питания для домов и офисов
Покупка чехла для iPhone

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru