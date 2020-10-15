Жители Калуги вновь покидают город

Tele2 проанализировала статистику работы сети в пригороде Калуги. С середины сентября абоненты вновь вернулись на дачи и увеличили спрос на интернет до пиковых летних значений, характерных периоду ограничений.

Загородное жилье стало оптимальным местом для проведения времени на самоизоляции, поэтому дачный сезон в Калужской области в этом году стартовал на месяц раньше – в апреле. А постепенно возвращаться в Калугу жители начали лишь в первых неделях августа. К этому времени объем дата-трафика оператора в пригороде достиг рекордных значений, увеличившись на 30%.

Далее, с августа до середины сентября, наблюдалось перемещение абонентов из дачных населенных пунктов в спальные районы и бизнес-центры Калуги. Однако с середины сентября жители вновь стали уезжать за город на длительный срок – более чем на 2 выходных дня

Как и летом, маршруты поездок в основном сосредоточены не далее 60 км от Калуги, а самые популярные направления – северо-западное и юго-восточное. Максимальный всплеск интернет-активности абонентов был зафиксирован вблизи сел Ахлебинино, Авчурино и Анненки, расположенных на берегу Оки. На втором месте – село Желохово рядом с озером Тишь. Бронзу рейтинга получила деревня Новоскаковское около карьера Льва Толстого.