На стройку Дворца спорта в Калуге дополнительно привлекут 120 человек

В Калуге продолжается строительство Дворца спорта, сдать который должны к концу 2020 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, в настоящее время на всех зданиях будущего Дворца спорта завершены кровельные работы, продолжается устройство фасадов, идут отделочные работы.

В здании будущей ледовой арены, по словам представителей подрядной организации, на следующей неделе строители начнут работы по ее утеплению. Завершить данные работы планируется в течение 10 дней. В планах подрядной организации до конца октября установить здесь ледовое оборудование. Все инженерные сети без пуско-наладки будут готовы к 1 ноября.

В здании будущего водного комплекса продолжаются отделочные работы. В детском бассейне готовы устанавливать витражи.

Поступили практически все материалы для отделки фасадов, в том числе металл и гранит. С начала следующей недели количество рабочих на отделочных работах будет увеличено.

В настоящее время на строительной площадке задействовано более 450 человек. С начала следующей недели количество рабочих будет увеличено еще на 120 человек.

Бассейн для прыжков в воду.

Большой бассейн.