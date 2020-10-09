Владислав Шапша поднялся на третье место в рейтинге губернаторов

В четверг, 9 октября, компания «Медиалогия», занимающаяся исследованиями цитируемости и упоминаемости губернаторов в СМИ, опубликовала рейтинг глав регионов за сентябрь. Губернатор Калужской области заметно упрочил свои позиции.

Согласно данным исследования, в общероссийском рейтинге Владислав Шапша поднялся на 13 позиций и занял 21 место.

При этом в рейтинге глав ЦФО губернатор Калужской области вошел в тройку лидеров, пропустив вперед только столичного мэра Сергея Собянина и главу Московской области Андрея Воробьева.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний глав регионов в СМИ. Специалисты исследуют более 58 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Согласно комментарию «Медиалогии», выйти в лидеры рейтинга губернатору Калужской области Владиславу Шапше помогли такие события, как: встреча с Владимиром Путиным по видеосвязи, победа на губернаторских выборах, закладка первого камня на строительстве завода в Боровском районе, встреча в Москве с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, подписание постановления о формировании нового правительства региона.