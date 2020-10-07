Калужских чиновников уколют на рабочем месте

Более 15% сотрудников калужской городской управы и подведомственных ей учреждений уже были привиты. Первый этап вакцинации прошел 18 сентября. Вторая волна прививочной компании от гриппа и пневмококка продлится два дня. Уменьшить вероятность заражением этими болезнями можно будет 8 октября по адресу Ленина, 93. А 9 октября – на Московской, 188.

- Традиционно у нас прививаются не только сотрудники, но и члены их семей, - рассказал заместитель начальника управления делами городского головы Калуги Олег ЧЕРНОМАЗ. - Конечно, все происходит на добровольных началах. Но мы видим, что люди с ответственностью относятся к своему здоровью. У кого-то может не получится сделать прививки 8 и 9 октября. Рекомендуем сотрудникам в течение рабочего времени сходить в свою поликлинику. Если и этого не будет достаточно, мы проведем третий этап вакцинации.