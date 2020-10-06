В Калуге массово вырубили деревья

В Калуге очевидец сообщил в полицию, что на одном из земельных участков происходит массовая вырубка леса.

- Участковый обнаружил, что на данном участке действительно осуществляется спил деревьев различных пород, - отмечают во вторник, 6 октября, в УМВД по Калужской области. - Гражданин, руководящий вырубкой, пояснил, что земельный участок взят им в аренду и имеющиеся насаждения препятствуют ведению земледельческих работ. Разрешение на вырубку древесных пород, произрастающих на арендованном участке, мужчина в установленном порядке не получал.

Всего вырубили 161 дерево. Ущерб составил более 590 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ведется следствие.