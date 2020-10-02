«Калугу-1 взорвали, погибли люди»: как прошли учения на вокзале

В пятницу, 2 октября, на железнодорожном вокзале в Калуге прошли учения.

Согласно вводной, в 10:00 поступила информация о том, что в здании вокзала на железнодорожной станции «Калуга-1» прогремел взрыв, в результате которого произошло разрушение части здания с последующим возгоранием. Первые пожарные расчёты прибыли уже через 4 минуты.

В зону пожара попали помещения здания вокзала. Площадь пожара условно составила порядка 150 квадратных метров.

Вокзал оцепили.

- При проведении разведки и оценки обстановки пожарными расчётами установлено, что в результате взрыва погибли 5 человек и 12 человек получили травмы различной степени тяжести, - рассказывают в МЧС о легенде учений.

Через несколько минут для усиления группировки на станцию прибыл пожарный поезд Брянского отряда ведомственной охраны Московской железной дороги.

За 19 минут учебный пожар был ликвидирован.

- К ликвидации последствий условного происшествия привлекалось 115 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России – 50 человек и 14 единиц техники, - говорят спасатели.