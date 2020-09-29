Мужчина хотел купить любовницу и лишился 50 тысяч

Житель Обнинска обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников, рассказали во вторник, 29 сентября, в областном УМВД.

Со слов мужчины, он решил воспользоваться интимными услугами. Найдя в интернете соответствующий сайт, он позвонил, чтобы сделать заказ. Ответившая на звонок девушка сообщила, что необходимо сделать предоплату.

Через некоторое время ему перезвонила другая девушка, озвучила перечень предоставляемых услуг и расценки на них, после чего мужчина перевел на телефонный номер собеседницы необходимую сумму.

После этого общение продолжилось с неким администратором сайта, который потребовал внести дополнительный залог для обеспечения безопасности сделки, который якобы будет возвращен после исполнения заказа.

Потом ему еще много раз звонил администратор. Ссылаясь на многочисленные сбои в платежной системе, он стал настаивать на осуществлении дополнительных переводов. При этом заверял собеседника, что все его деньги обязательно будут в ближайшее время возвращены.

В итоге мужчина в несколько этапов перевел в адрес незнакомцев более 50 тысяч рублей и лишь после этого понял, что стал жертвой мошенников.