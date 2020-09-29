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Директор обнинского предприятия задолжал сотруднику 94 тысячи

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 29.09.2020 10:56 0 373
Директор обнинского предприятия задолжал сотруднику 94 тысячи

Директор обнинского предприятия, изготавливающего продукцию для машиностроительной отрасли,  подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщили во вторник, 29 сентября, в Следственном комитете по Калужской области.

По версии следствия, в период с февраля по май 2020 года директор не выплатил сотруднику организации заработную плату на сумму 94 тысячи рублей.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на взыскание задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 29.09.2020 10:56 0 373
Тэги: общество
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