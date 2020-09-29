Директор обнинского предприятия задолжал сотруднику 94 тысячи

Директор обнинского предприятия, изготавливающего продукцию для машиностроительной отрасли, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщили во вторник, 29 сентября, в Следственном комитете по Калужской области.

По версии следствия, в период с февраля по май 2020 года директор не выплатил сотруднику организации заработную плату на сумму 94 тысячи рублей.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на взыскание задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.