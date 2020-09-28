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«Суперхан» - первая часть трилогии о поколении конца СССР

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 28.09.2020 11:15 0 380

Писатель Александр Лапин рассказал телеканалу «Губерния» о работе над книгой.

Как мы уже писали, издательство «Вече» выпустило новый ¬роман Александра ¬Лапина «Суперхан». Это первая часть трилогии «Книга живых», которой писатель намерен завершить эпопею «Русский крест», повествующую о поколении, родившемся в 60-е и в зените жизни попавшем в жернова эпохи перемен.

На этот раз автор приглашает поразмышлять над тем, какое общество сложилось на руинах Советского Союза за тридцать лет, минувших со времён распада некогда великой державы. И выбирает для этого самый острый ракурс — взаимоотношение человека с властью.

Что даётся и что отнимается по мере того, как он, ступенька за ступенькой, одолевает очередную вершину на пути к, казалось бы, безграничному могуществу? Так ли оно безгранично? Чем приходится расплачиваться за успешность этого восхождения? И, наконец, стоит ли результат той цены, которую приходится за него выложить? Кто из нас, как бы далеки мы ни были от политики и властей предержащих, хоть раз не задавался этими вопросами? 

Об этом и своей работе над книгой писатель рассказал 23 сентября в эфире телекомпании «Губерния», запись которого можно посмотреть на этой странице.

Новый роман Александра Лапина «Суперхан»можно приобрести  по адресу: ул. Космонавта Комарова, 36, 1 этаж, офис "Комсомольская правда - Калуга" Также ее можно заказать по телефону: 79-04-54 доб. 102

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 28.09.2020 11:15 0 380
Тэги: общество книжная полка
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