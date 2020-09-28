Калужанин выплатил 180-тысячный долг по алиментам после ареста иномарки

Жителя Калуги заставили заплатить 180-тысячный долг по алиментам, арестовав его иномарку, сообщили в понедельник, 28 сентября, в пресс-службе УФССП по Калужской области. По решению суда, он должен был ежемесячно выплачивать деньги своей несовершеннолетний дочери, которая сейчас проживает с мамой в республике Карелия.

Делал он это нерегулярно. И к сентябрю 2020 года долг составил 180 тысяч.

Судебные приставы выяснили, что в собственности неплательщика находится автомобиль марки «Toyota Avensis». Машину обнаружили около дома должника. На месте находился и ее хозяин, которому в очередной раз предложили рассчитаться с алиментным долгом. Никакой реакции от мужчины не последовало, и судебные приставы приступили к аресту машины. И вот именно в этот момент должник всё же решил, что расставаться с иномаркой не желает.

Отправившись в ближайший банк, он перевел 180 тысяч рублей на счёт взыскателя, а также распечатал чек и предъявил его судебному приставу. После чего машину калужанину вернули.