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Пенсии и соцвыплаты калужанам будут переводить на карту «Мир»

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 28.09.2020 08:35 0 464
Пенсии и соцвыплаты калужанам будут переводить на карту «Мир»

Жители Калужской области, получающие пенсии или социальные пособия на карточку, до 1 октября должны оформить карту единой платежной системы «Мир», сообщает региональное отделение пенсионного фонда.

- Если гражданин не успел оформить карту «Мир» до 1 октября 2020 года, банк перед перечислением пенсионных и иных социальных выплат в течение 10 дней свяжется с клиентом, что бы получить от него информацию, каким другим способом ему удобно получить деньги, - пояснили в пенсионном фонде. - Если за 10 дней вопрос не решится, например, банк не сможет найти клиента, то деньги будут возвращены организации, начисляющей выплаты.

При этом те, кто получал пенсии или пособия на почте или клал их на счет в банке, не снимая их с помощью карточки, будут получать начисления, как и раньше. И оформлять карту «Мир» им не обязательно.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 28.09.2020 08:35 0 464
Тэги: общество пенсии выплаты
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