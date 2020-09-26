В Калужскую область нелегально ввезли зараженных овец

В пятницу, 25 сентября, в Калуге прошло заседание противоэпизоотической комиссии. На нем обсуждалась ситуация в Малоярославецком районе. На территории личного подсобного хозяйства в деревне Кирилово зафиксирован очаг оспы овец.

- По внешним признакам заболело 117 голов, - сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Данное заболевание обнаружено на территории области впервые, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

В ходе предварительного расследования было установлено, что отара овец была незаконно ввезена, с животными не проводились необходимые профилактические ветеринарные мероприятия. В настоящее время принимаются меры по локализации инфекции и недопущению дальнейшего распространения заболевания.