Два высших и банк: что известно о новом председателе городской Думы

В пятницу, 25 сентября, в Калуге состоялись выборы председателя городской Думы Калуги, который одновременно является и главой местного самоуправления.

Им стал Юрий Моисеев, известный своей работой в горуправе. Предыдущий главный депутат областного центра, занимавший эту должность почти два десятка лет – Александр Иванов – выбран заместителем председателя.

Юрий Моисеев родился в Калуге 8 апреля 1978 года. Сначала окончил бауманский, специальность «технология машиностроения», затем северо-западную академию госслужбы по специальности «финансы и кредит». Закончил две программы Центра по обучению и развитию кадрового потенциала.

До прихода во власть с 2001 по 2011 годы работал в «Газэнергобанке» в разных должностях, а в 2012-м пришел руководителем комитета в Управление по работе с населением на территориях. К 2019 году дослужился до заместителя городского Головы Калуги, коим и был до выборов и своего нынешнего назначения.