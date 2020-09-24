На первой сессии Законодательное собрание выбрало руководство комитетов и председателя

Как мы уже писали, 24 сентября состоялось первое заседание первой сессии Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва.

Руководитель областной избирательной комиссии Виктор Квасов объявил выборы состоявшимися. Из 11-ти участвовавших в них партий в областной парламент прошли шесть. Из 40 вновь избранных депутатов 10 представляют «Единую Россию», по 2 – КПРФ, ЛДПР и партию «Новые люди», 1 – «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Губернатор Калужской области поздравил депутатов и пожелал им успеха в их непростой, но важной и почетной работе.

- Я уверен, что никакие партийные разногласия не помешают вам всем вместе работать на благо Калужской области. Перед вами стоит много серьезных задач, поставленных Президентом нашей страны, и все они направлены на повышение качества и уровня жизни людей, - сказал Владислав Шапша.

Председателем Законодательного собрания депутаты единогласно избрали руководителя фракции «Единой России» в областном парламенте Геннадия Новосельцева. Вновь избранный спикер родился в 1974 году, в Калужской области проживает более 25 лет. Работал в Калужской ипотечной корпорации, руководил индустриальным парком «Ворсино», возглавлял администрацию Боровского района, возглавлял администрацию губернатора Калужской области, на протяжении двух лет представлял главу региона в Законодательном Собрании.

Геннадий Новосельцев рассказал журналистам о приоритетных задачах, стоящих на повестке дня.

- В первую очередь, мы должны завершить формирование бюджета, рассмотреть все поступившие предложения. Кроме того, региональный парламент участвует в законотворческом процессе, связанном с изменением Конституции. Предстоит внести ряд поправок в законодательство. И, конечно, предстоит большая работа по сбору и актуализации всех наказов, которые дали нам избиратели. В зависимости от этого будем выстраивать программу на следующие 5 лет. Среди из приоритетных сфер, которым предстоит уделить особое внимание – совершенствование системы здравоохранения и благоустройство территорий.

Первым заместителем председателя избран экс-спикер Виктор Бабурин, секретарем Законодательного Собрания – Наталья Терехова, председателем счетной комиссии – Александр Ефремов.

На первом заседании депутаты определили численный и персональный состав постоянно действующих комитетов и комиссий Законодательного Собрания. В областном парламенте по-прежнему будут работать 6 комитетов и 2 комиссии.

Комитет по законодательству возглавил Алексей Слабов. Комитет по бюджету, финансам и налогам - Ирина Яшанина. Комитет по экономической политике - Карп Диденко. Комитет по социальной политике - Татьяна Дроздова. Комитет по государственному управлению и местному самоуправлению – Виктор Авраменко. Комитет по агропромышленному комплексу - Елена Лошакова.

Комиссию по контролю и депутатской этике возглавила Елена Алешина. Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Калужской области - Виталий Ковалев.