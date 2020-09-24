Вакцину от бешенства для диких животных раскладывают в калужских лесах

Во вторник, 22 сентября, в Бабынинском районе был зафиксирован новый случай бешенства среди диких животных, сообщает областной комитет по ветеринарии.

Инфекцию обнаружили у енотовидной собаки, которая была отловлена в селе Куракино.

Специалисты госветслужбы также сообщают, что в лесах Калужской области начали раскладывать живую вакцину против бешенства для диких плотоядных животных.

Всего в охотоугодьях будет разложено 30 тысяч доз вакцины. Работы планируют завершить до 28 сентября.