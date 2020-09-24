Сад грецкого ореха появился в Калужской области

В Обнинске появился первый сад грецкого ореха, сообщает региональное минприроды. Саженцы высадили на одном из пришкольных участков в среду, 23 сентября.

По словам сотрудников ведомства, это зимостойкий сорт, который переносит любые морозы. Будущие деревья будут дарить горожанам лечебный воздух, насыщенный эфирными маслами.

Сады грецких орехов появятся еще в нескольких детских садах и школах Обнинска.