Сад грецкого ореха появился в Калужской области

В Обнинске появился первый сад грецкого ореха, сообщает региональное минприроды. Саженцы высадили на одном из пришкольных участков в среду, 23 сентября.
По словам сотрудников ведомства, это зимостойкий сорт, который переносит любые морозы. Будущие деревья будут дарить горожанам лечебный воздух, насыщенный эфирными маслами.
Сады грецких орехов появятся еще в нескольких детских садах и школах Обнинска.
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