В Никитском храме впервые провели службу для глухих

Служба с сурдопереводом впервые прошла в Никитском храме в воскресенье, 20 сентября, сообщает калужская епархия.

Ее провели для слабослышащих калужан, но присутствовать в храме могли все прихожане.

Богослужение возглавил иерей Игорь Шиляев - настоятель храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Кирове. Он дипломированный специалист-сурдопереводчик. Под руководством батюшки в сентябре в Калуге прошли курсы «Основы русского жестового языка». Их прослушали представители 13 епархий, среди которых были и священнослужители, и миряне.

Настоятель Никитского храма Алексей Пелевин выразил надежду на появление на базе храма общины слабослышащих людей.

Было принято решение о том, что Богослужения с сурдопереводом будут совершаться в Никитском храме один раз в месяц, по субботам.