42% калужан привились от гриппа

В понедельник, 21 сентября, на заседании областного правительства министр здравоохранения Алан Цкаев сообщил, что до конца ноября в регионе проводится вакцинация населения, сообщает городская управа.

По словам министра, область располагает 167 тысячами доз поливалентной вакцины. Профилактические прививки сделаны уже 42 % калужан. Сейчас работа по вакцинации и диспансеризации населения активизирована во всех муниципалитетах. Всего в этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – 75%.

Ввиду резкого скачка по количеству заболевших коронавирусом на прошлой неделе глава области Владислав Шапша призвал калужан более ответственно относиться к сохранению собственного здоровья и безопасности окружающих. И напомнил о соблюдении социальной дистанции и масочном режиме в транспорте и общественных местах.