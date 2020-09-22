В Калужской области на путинские выплаты ушло больше миллиарда

30 сентября – последний день, когда можно подать заявление на оформление ежемесячных выплат на детей до 3 лет и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

- Важно обратить внимание, что семьи, в которых три года детям исполнилось (или исполнится) с 1 июля по 30 сентября, тоже имеют право получить единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, - уточняют в пенсионном фонде.

Подать заявление можно в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг. Также можно обратиться в МФЦ или в ПФР лично.

В настоящее время в Калужской области за выплатой на детей обратилось больше 114 тысяч семей. На эти цели перечислено больше 1 миллиарда рублей.