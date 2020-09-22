Козельчанку обвинили в лжесвидетельсве за выгораживание подруги-мошенницы

В Козельске 60-летняя женщина обвиняется в даче заведомо ложных показаний, сообщили в понедельник, 21 сентября, в Следственном комитете по Калужской области.

Ее подругу обвинили в мошенничестве с жилым помещением. И, чтобы помочь ей сохранить собственность на дом и избежать уголовной ответственности, козельчанка пыталась ввести следствие и суд в заблуждение, скрыв настоящие обстоятельства дела.

Однако суд признал показания свидетельницы по делу недостоверными, а ее подругу признал виновной в мошенничестве.

Приговором суда лжесвидетельнице назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.